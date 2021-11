Marta Bassino

L'azzurra Marta Bassino, con il quinto miglior tempo assoluto di qualificazione, si è piazzata tra le 16 atlete ammesse alla finale del parallelo di CdM di Lech, in Austria, gara valida per la Coppa del Mondo 2021-22.



Eliminate le altre quattro azzurre in gara, Celina Haller, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Roberta Gulli.



La finale è in programma alle 17.