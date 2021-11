Vlhova guida la 1ª manche a Levi

La slovacca completa la propria prova in 52"14, con 18 centesimi di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin.Sul podio virtuale anche la svizzera Michelle Gisin (a 36 centesimi da Vlhova), staccata di un solo centesimo rispetto alla svedese Anna Swenn Larsson, quarta.Come nello slalom di sabato, l'unica italiana ad accedere alla seconda manche è Martina Peterlini, venticinquesima. Non superano il taglio le altre azzurre Lara Della Mea, Marta Bassino, Marta Rossetti (caduta per lei), Roberta Midali, Sophie Mathiou e Anita Gulli.