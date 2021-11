Pallone d'oro: vince Messi, davanti a Lewandowski, Jorginho è terzo

Lionel Messi

Stasera dal Théâtre du Châtelet di Parigi vengono assegnati i premi della 65esima edizione del Pallone d'Oro.



Dopo un anno di stop causato dalla pandemia da covid 19, viene nuovamente assegnato il più prestigioso premio calcistico individuale al mondo.



Per la settima volta Leo Messi conquista il Pallone d’Oro, davanti a Robert Lewandowski, al terzo posto l'azzurro Campione d'Europa Jorginho.



Il portiere azzurro attualmente al Psg, Gianluigi Donnarumma vince il Trofeo Yachin ed è al 10° posto della classifica del Pallone d'oro.



"E' stato un anno indimenticabile per me - ha commentato sul palco Donnarumma - a cominciare dal ritorno in Champions con la maglia del Milan fino alla vittoria dell'Europeo con la maglia azzurra. Abbiamo dato gioia a tutti gli italiani e sono senza parole perché é stata una sensazione incredibile".



Donnarumma che ha vinto l'Europeo da protagonista parando i rigori decisivi nella finale contro l'Inghilterra a Londra succede nell'albo del trofeo istituito nel 2019 al portiere brasiliano del Liverpool, Alisson Becker.

Il trofeo Kopa per il miglior giocatore Under 21 va a Pedri, il Premio come miglior attaccante 2021 a Lewandowski.



Cristiano Ronaldo si piazza al 6° posto della classifica, Salah al 7° De Bruyne all'8°. Il 10° posto va a Donnarumma, mentre all'11° il norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haala. Al 12° posto, invece, si piazza l’ex inter, adesso al Chelsea, Romelu Lukaku.



Giorgio Chiellini difensore della Juventus e campione d'Europa in carica con l'Italia si piazza al 13° posto, seguito al 14° da Leonardo Bonucci, sempre Juventus e campione d’Europa.



Al 15° posto l’inglese del Manchester City, Raheem Sterling, mentre, con delusione, si piazza al 16° posto Neymar Jr. stella del PSG e del Brasile.



Al 17° posto la punta dell'Atletico Madrid e dell'Uruguay, Luis Suarez, al 18° posto il difensore del Milan Simon Kjaer, al 19° il centrocampista del Chelsea e dell'Inghilterra Mason Mount.



Nicolò Barella si piazza ex aequo al 26° posto con il portoghese Ruben Dias del Man City e con lo spagnolo Gerard Moreno del Villarreal.