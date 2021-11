Razzetti argento e record nei 400 misti

Alberto Razzetti e' d'argento nella finale dei 400 misti maschili degli Europei di nuoto in vasca corta, in scena a Kazan.



Il nuotatore ligure migliora il record italiano in 4"00"34 ma deve arrendersi al russo Ilya Borodin, classe 2003, che chiude in 3'58"83 e ritocca il record del mondo juniores. Bronzo per l'ungherese Kos.



L'altro azzurro in gara in questa finale, ovvero, Pier Andrea Matteazzi, chiude al quinto posto.