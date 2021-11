Federica chiude in bellezza

Qualche lacrima prima di partire, un inchino e il gesto del cuore fatto con le mani all'arrivo.



Federica Pellegrini nuota l'ultimo 200 stile libero individuale della sua carriera e porta a casa il titolo italiano agli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione.



La Divina chiude in 1'54"95, tempo che le vale il primo posto davanti a Rachele Ceracchi e Margherita Panziera.





"Sono arrivata al limite, ero sull'orlo di una crisi di nervi. Infatti ho dovuto far rientrare le lacrime durante la presentazione. E' stato bello".



Lo ha detto Federica Pellegrini ai microfoni Rai subito dopo aver disputato la sua ultima gara in carriera, i 200 stile agli Assoluti Invernali.



"Per me era importantissimo finire qua così, avere la possibilità di avere la mia famiglia vicino", ha aggiunto la 'Divina'.



"E' stato bellissimo: un po' di tifo, un po' di gente, è quello che volevo alla fine. Si chiude un cerchio come lo volevo, purtroppo per le restrizioni c'era meno gente di quanto avrei voluto, ma tutte quelle importanti c'erano".



Fino al blocco di partenza "è stato un aumentare di sensazioni ed emozioni, al limite del pianto dirotto; poi con la presentazione non ce l'ho fatta, ma sono riuscita a riprendermi in tempo per poter competere. Il tuffo con Malagò? me l'aveva promesso, e lui è molto legato alla parola che dà".



Ora "ci saranno tantissime cose, l'impegno col Cio lo prenderò più seriamente di quanto abbia fatto fino adesso, quello sarà il mio lavoro". Sul messaggio finale a chi resterà in piscina, il "non mollate mai": "il nuoto è uno sport di fatica, veramente difficile. Bisogna crederci, e questo in tutto quello che si fa nella vita. Bisogna trovare la forza per superare le difficoltà"



Per la cronaca Margherita Panzieri (Aniene) ha vinto il titolo dei 200 dorso femminili, toccando in 2'03"49.



Tra i tricolori assegnati, vittorie di Silvia di Pietro nei 50 sl (24"12), di Simona Quadarella negli 800 sl (8'12"76), di Ilaria Cusinato nei 200 misti (2'07"46) e di Thomas Ceccon nei 100 sl (46"60).