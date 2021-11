Next Gen Finals: Musetti eliminato da Korda

Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è stato eliminato alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in corso di svolgimento all'Allianz Arena di Milano.



A battere il 19enne di Carrara è stato Sebastian Korda, il figlio dell'ex n.2 del mondo Petr, che approda in semifinale come primo del girone B vincendo in tre set con il punteggio di 4-2, 4-3 (4), 4-2.



Come secondo ha la meglio l'argentino Sebastian Baez che in precedenza aveva battuto il francese Hugo Gaston in tre set con il punteggio di 4-3 (2), 4-2, 4-2. Nel girone A, si erano qualificati in precedenza lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'americano Brandon Nakashima.