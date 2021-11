Gardner vince in moto2: titolo vicino

Remy Gardner

Remy Gardner si aggiudica il GP dell'Algarve di Moto2.



A Portimao, il pilota australiano in sella alla Kalex trionfa davanti al contendente per il titolo Raul Fernandez (Kalex).



Sono 23 ora i punti di vantaggio in classifica per Gardner a una gara dal termine, quella di Valencia, dove lo spagnolo ha bisogno di un miracolo per laurearsi campione del mondo.



Completa il podio il britannico Sam Lowes (Kalex), mentre gli unici italiani in top-10 sono Celestino Vietti (sesto sulla Kalex) e Marco Bezzecchi (ottavo sempre sulla Kalex).