Gp Valencia: festa per Rossi 10° in Fp3, domina Aleix Espargaro

Valentino Rossi celebra con un accesso diretto al Q2 la sua ultima Fp3 nel mondiale di MotoGp. Il campione di Tavullia infatti ha conquistato il 10° posto al termine delle terze libere sul circuito di Valencia ad appena 296 millesimi da Aleix Espargaro (1'30''529) su Aprilia, che ha ottenuto il giro più veloce.



Abbracci e sorrisi al box Petronas Yamaha Srt, dove i tecnici hanno accolto 'il Dottore' con un applauso. Il secondo miglior tempo è di Jack Miller (+0.018) su Ducati, seguito da Franco Morbidelli (+0.085) su Yamaha, Francesco Bagnaia (+0.123) su Ducati e Jorge Martin (+0.185) su Ducati-Pramac.



Il campione del mondo Fabio Quartararo, su Yamaha, è nono (+0.262). Pol Espargaro (Honda) ha fatto una brutta caduta ed è stato trasportato in barella al centro medico.



Raul Fernandez è il migliore nella terza e ultima sessione di prove libere di Moto2 nel Gran Premio di Valencia.



Il centauro spagnolo del team Ajo ferma il cronometro in 1'35"212 piazzandosi davanti a Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) e Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team).



Decimo posto e pass per il Q2 in cassaforte per Remy Gardner, a caccia degli ultimi punti per la vittoria nel Mondiale.



Migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (5°), poi Marco Bezzecchi (7°) e Celestino Vietti (9°).



Appuntamento con le qualifiche a partire dalle 15.10.