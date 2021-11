Allegri: "Con l'Atalanta partita difficile ma non decisiva"

Massimiliano Allegri

"Domani non è decisiva, le partite molto importanti per la stagione saranno le prossime sei del girone d'andata".



Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta. "E' una gara tra due squadre che lottano per il quarto posto, sarà difficile - ha aggiunto - L'Atalanta sta facendo un ottimo lavoro da anni, merito della società e di Gasperini. Hanno ottenuto risultati importanti, anche in Champions. Sarà sicuramente una bella partita".



Allegri spiega poi come uscire dalla batosta di Londra contro il Chelsea: "Non ci sono protocolli: si perde e si può stare tranquilli, come si può perdere e fare sfuriate. Ci sono momenti da gestire e scegliere le parole migliori da dire alla squadra"



"Avevamo fatto una gara importante a Roma con la Lazio, a Londra bene il primo tempo e poi sciolti dopo il secondo gol -dice l'allenatore - dispiace per la brutta figura che resta, mala partita che dovevamo vincere era quella dell'andata. E' lì che ci siamo conquistati la qualificazione nel girone"



A proposito delle condizioni di Dybala, a riposo dal 13 novembre dopo un'infiammazione muscolare, l'allenatore rassicura sulla presenza in campo dell'argentino: "Dybala pronto a partire dal 1'? E' in buona condizione, credo che domani partirà dall'inizio".