La pole è di Bottas

Secondo miglior tempo per Lewis Hamilton che partirà al fianco del finlandese. In seconda fila le Red Bull di Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Sesto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, ottavo Charles Leclerc."Il primo tentativo è stato speciale, uno dei miei migliori giri di sempre: una bellissima sensazione. Stamattina eravamo messi già abbastanza bene, nel pomeriggio la pista è venuta più dalla nostra parte. Chi sta dietro potrebbe avere una opportunità domani con la scia, ma come team è fantastico avere entrambe le macchine davanti e speriamo di mantenere le posizioni"."Bottas ha fatto un grande lavoro, sta guidando in maniera fantastica. Non pensavamo di avere il passo, quindi monopolizzare la prima fila è speciale e ci dà la possibilità di lottare con gli altri. A un certo punto eravamo a sei decimi da Verstappen, sono scioccato come tutti ma accetto di buon grado. Mi piacerebbe essere al posto di Valtteri, ma è stato fantastico dal Q1, io non potevo fare meglio"."Abbiamo perso un po' di bilanciamento, nell'ultimo giro mi sembrava di aver fatto un buon giro, poi non so cosa sia successo davanti a me. Ho visto due vetture andar fuori e ho alzato il piede, quindi il giro è andato distrutto. Anche senza un ottimo bilanciamento pensavo comunque di poter fare la pole. Il terzo posto non è il meglio ma è sempre meglio terzo che secondo qui. Se possiamo lottare in gara? Assolutamente, le qualifiche non sono andate bene ma non useremo queste gomme domani, è ancora tutto in gioco"."Per il feeling che avevo e per il Q1 e Q2, sono in una buona posizione ma è vero che mi aspettavo un po' di più. Qualifica più difficile della mia vita, perché mi è successo di tutto".