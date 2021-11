Bottas vola in Qatar, Verstappen davanti a Hamilton

Sotto i riflettori di Losail, al debutto nel Circus, il finlandese stampa il miglior tempo del venerdì, precedendo l'AlphaTauri di un brillante Pierre Gasly e l'attuale leader del Mondiale.Quarto Lewis Hamilton, rivale diretto di Verstappen in un duello che si fa sempre più palpitante.che in Qatar, terz'ultima tappa del calendario, è chiamato a gestire i 14 punti di vantaggio sul britannico sette volte campione del mondo.in vista delle qualifiche, ci sarà da lavorare in casa del Cavallino.Un risultato che lo inserisce tra i candidati al trionfo in gara. Hamilton paga dal compagno di scuderia un distacco di oltre quattro decimi (+0''422). Quinto tempo per Lando Norris su McLaren.decimo a quasi nove decimi (+0''885). Charles Leclerc tredicesimo a 947 millesimi. E' soprattutto il monegasco ad aver deluso, dal momento che non è mai riuscito a inserirsi nella lotta per i primi posti. Al mattino, Verstappen aveva preceduto tutti in 1'23''723, staccando di 437 millesimi Gasly su Alpha Tauri e le due Mercedes, Bottas (+0''471) e Hamilton (+0''786).Il team aveva avanzato con la Fia la richiesta di revisione in merito alla manovra di Verstappen nei confronti di Hamilton nel corso del 48° giro del Gp del Brasile. Ricorso bocciato, dal momento che la Federazione non ha ritenuto rilevanti le nuove prove presentate dalla Mercedes.Sospirone di sollievo per Verstappen. La Mercedes sperava in sanzioni, i punti di distacco in classifica restano invece invariati. E la battaglia, in Qatar, promette nuove scintille: ogni punto può essere decisivo."Non so quanto è il gap in ottica qualifica, però sono lontano", ha commentato il britannico. "Sono tutte curve ad alta velocità, sicuramente è un circuito fisico, però la pista è bella, non ci sono problemi particolari". Sulla decisione della Fia, Hamilton ha voluto glissare: "Non so cosa dire, non ho partecipato alla questione, mi sono concentrato sul weekend. Se ci sarà un altro ruota contro ruota in gara? Non ne ho idea, al momento sono lento e devo capire come migliorare", ha aggiunto."Ci sono tante cose da esaminare, ci sono margini di miglioramento", ha commentato l'olandese. "E' la prima volta che giravamo qui di sera, dovevamo vedere come reagiva la macchina. C'è stato un cambiamento tra le medie e le soft, il mio giro sulle soft non è stato fantastico. Ci sono ancora tante cose da comprendere, dobbiamo imparare bene la pista". "Il vento ha dato fastidio però - ha assicurato - è stato molto divertente guidare qui, la pista mi piace". Proiettandosi alla gara, ha aggiunto: "Sarà dura, ma nel giro secco penso che sarà divertente. Se saremo in lotta per la pole e la vittoria? E' presto per dirlo, vediamo domani".