Vittoria n.50 per il Milan

Allo stadio "Ugo Gobbato" le lombarde sbloccano il punteggio all'8' con Grimshaw, che raccoglie una sponda involontaria di Giacinti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e trafigge Cetinja tra i pali.Le padrone di casa reagiscono con l'ottima punizione di Moraca che bacia il palo, ma al quarto d'ora è Tucceri che trasforma il calcio piazzato guadagnato da Thomas firmando il raddoppio rossonero.Al triplice fischio il Milan festeggia la quinta vittoria in cinque trasferte nel campionato in corso e soprattutto il 50° successo nel torneo, rimanendo terzo in classifica a -2 dal Sassuolo.Non perde terreno, in questo turno di campionato, nemmeno l'Inter di Guarino, che batte 5-0 il Verona in casa e centra la sesta vittoria nella Serie A TimVision 21-22.Le nerazzurre conquistano la sesta vittoria nel torneo, salgono a quota 18 punti in classifica e restano quinte a un punto dalla Roma.Sempre più complicata invece la situazione della formazione veneta, che dopo nove giornate conta un pareggio e ben otto sconfitte.Termina in parità, infine, l'ultima gara di giornata tra Empoli e Sampdoria (2-2). Un punto che sorride più alla squadra ligure - sesta a 13 punti in classifica - che a quella toscana, nona a quota otto.La Serie A tornerà in campo nel weekend del 4 e 5 dicembre per lasciare spazio alle prime gare della fase a gironi di Coppa Italia e a quelle della Nazionale di Milena Bertolini, impegnata nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale.