Prima vittoria in Champions per Sassari, battuto il Ludwigsburg

Prima gioia stagionale in Champions League per Sassari.



Dopo tre sconfitte nelle prime tre gare del girone A, il Banco di Sardegna si sblocca e al PalaSerradimigni ha la meglio sull'MHP Riesen Ludwigsburg, fin qui imbattuto, per 82-75.



Bendzius con 17 punti il top scorer della Dinamo, bene anche Battle (15 punti), in doppia doppia Logan (11 punti e 10 rimbalzi). Prossimo impegno in Champions fra un mese: l'8 dicembre c'e' la trasferta ucraina sul campo del Prometey.