Vinatzer in finale nel parallelo di Lech

Alex Vinatzer

Alex Vinatzer accede alle finali del parallelo maschile di Lech/Zurs, prova valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino in scena sulla pista austriaca. L'azzurro chiude con l'undicesimo crono complessivo in 45"96.



A guidare la classifica delle qualificazioni รจ invece il padrone di casa Dominik Raschner in 45"58, capace di precedere Zan Kranjec (+0"04) e Henrik Kristoffersen (+0"12).



Eliminato a sorpresa il francese Alexis Pinturault, oltre agli altri azzurri: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Maurberger. Appuntamento con le finali a partire dalle 16 in diretta su RaiSport+HD.