Valencia: Remy Gardner campione in Moto2, gara a Raul Fernandez

Remy Gardner

L'australiano Remy Gardner ha vinto il mondiale della classe Moto2 al termine della gara di Valencia, che è andata allo spagnolo Raul Fernandez, anche lui del team Red Bull KTM Ajo. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio e l'altro spagnolo Augusto Fernandez. A Garder, 23 anni, arrivato all'ultima gara con 23 punti di vantaggio su Raul Fernandez, è bastato tagliare il traguardo al decimo posto per far suo il titolo. Ad applaudirlo nel box anche il papà Wayne Gardner, campione del mondo 1987 nella classe regina.



GARDNER: "Ho sofferto per così tanti anni e per i punti che ho buttato. A volte ero abbastanza sconfortato. E' un sogno che si è avverato. Ringrazio chi ha creduto in me. Sono grato e felice di essere qui oggi".