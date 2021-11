Superlega: Perugia batte Milano 3-0 e balza al comando

pallavolo russia ucraina

Va alla Sir Safety Conad Perugia il secondo anticipo della sesta giornata di andata di Superlega. Sul parquet casalingo del PalaBarton, i Block Devils si sono imposti sull'Allianz Milano per 3-0. I parziali in favore degli umbri, che si portano momentaneamente in testa alla classifica: 25-20, 25-19, 25-18.



Questa la classifica dopo i due anticipi del sabato: Sir Safety Conad Perugia 15 punti; Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Vero Volley Monza 13; Gas Sales Bluenergy Piacenza 10; Kioene Padova, Gioiella Prisma Taranto 7; Leo Shoes PerkinElmer Modena, Top Volley Cisterna, Allianz Milano 6; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3; Verona Volley 2; Consar RCM Ravenna 1.



za 10; Kioene Padova, Gioiella Prisma Taranto 7; Leo Shoes PerkinElmer Modena, Top Volley Cisterna, Allianz Milano 6; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3; Verona Volley 2; Consar RCM Ravenna 1. Note: 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto, Consar RCM Ravenna; 1 Incontro in meno: Leo Shoes PerkinElmer Modena, Top Volley Cisterna.