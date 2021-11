Superlega: Monza vince in casa del Cisterna nell'anticipo

In un match valido come anticipo della 7ª giornata d'andata della regular season della Superlega, la Vero Volley Monza ha battuto a domicilio la Top Volley Cisterna con il punteggio di 3-2. Questi i parziali: 25-18, 23-25, 25-23, 16-25, 16-14.



Questa la nuova classifica in attesa delle gare di domani: Cucine Lube Civitanova 19, Itas Trentino 19, Sir Safety Conad Perugia 15, Vero Volley Monza 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Kioene Padova 7, Top Volley Cisterna 7, Gioiella Prisma Taranto 7, Leo Shoes PerkinElmer Modena 6, Allianz Milano 6, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 6, Verona Volley 2, Consar RCM Ravenna 1.