Wta finals: Karolina Pliskova batte Krejcikova

Karolina Pliskova

Importante vittoria di Karolina Pliskova nel penultimo match del gruppo B delle Wta Finals (5 milioni di dollari di montepremi), in scena sul cemento all'aperto dell'Akron Tennis Stadium (struttura da 7.600 posti realizzata per l'occasione) nel Pan American Tennis Center di Guadalajara, nello Stato di Jalisco, in Messico.



La tennista della Repubblica Ceca, numero 4 della classifica internazionale, ha sconfitto la connazionale Barbora Krejcikova, numero 3 del mondo, col punteggio di 0-6 6-4 6-4.



Per conoscere la seconda giocatrice che approderà alle semifinali da questo raggruppamento, bisogna attendere la sfida di questa notte fra Anett Kontaveit e Garbine Muguruza (ultima partita del girone). Al momento la estone ha due vittorie all'attivo ed è già qualificata. La Pliskova ha pure due vittorie ma potrebbe essere raggiunta dalla spagnola. E' sicuramente out la Krejcikova, che ha perso le tre gare giocate.