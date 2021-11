Sarri: "Napoli fortissimo, noi un grande passo indietro"

Maurizio Sarri

"La squadra aveva fatto dei passi in avanti, ma come è solita fare, ogni 4-5 partite ne viene fuori una di questo tipo. Quando il Napoli gioca così, i difetti vengono ancora più a galla. Secondo me è la squadra più forte". Queste le parole di Maurizio Sarri al termine della sconfitta per 4-0 della Lazio.



"L'approccio alla partita non è stato quello giusto, perché sui primi due gol subiti ci abbiamo messo del nostro. È un discorso di tempi e di pressione. Arrivavamo sempre in ritardo netto sulla palla. Bisogna capire da dove nascono questi alti e bassi e cercare di metterli a posto".



"Io stasera non mi sarei aspettato una partita di questo tipo, anche se a Napoli puoi comunque perdere. Felipe Anderson è in una fase di calo ma la sua carriera è sempre stata questa e stiamo cercando di farlo andare verso un rendimento meno altalenante".



Infine, un commento sul ritorno da ex a Napoli. "Ho cercato di stare il più sereno possibile. Lo scorso anno sono arrivato qui con un livello emozionale troppo elevato. È una città che ho nel cuore. Mi piacciono anche i napoletani e per me non sarà mai normale".