Sarri: "Con un calendario così si fa dura"

Maurizio Sarri

Dopo le fatiche con la Juve, e il Napoli in agguato sabato, la Lazio domani si sottoporrà all'esame di russo col Lokomotiv a Mosca per avvicinare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Una trasferta dura da tutti i punti di vista, considerata la situazione pandemica che sta sconvolgendo la Russia, le difficoltà logistiche e il clima.



In tutto questo, Maurizio Sarri non ha mancato occasione per sottolineare le pene di un calendario che non lascia margini di recupero: "Non possiamo pensare di andare in giro per l'Europa e non provare ad arrivare alla qualificazione, ma se mi chiedete se l'Europa fatta così è un problema, allora dico sì. Prima si poteva giocare il lunedì in campionato, ora quasi mai, il calendario così è difficile e per me porta a un deterioramento della qualità delle partite". Una sfida che - vista la classifica del Girone E con i biancocelesti secondi a 5 punti e il Marsiglia impegnato a Istanbul che segue a -1, vede la squadra capitolina obbligata a fare risultato per giocarsi le possibilità andare avanti.



Alle porte però c'è una trasferta al Maradona contro il Napoli che per Sarri significa tanto ma anche per la Lazio in termini di classifica: "Tante squadre sono senza quattro giocatori, mi meraviglio che la loro associazione (l'Aic, ndr) stia zitta, si protesta per una settimana in più di vacanze a Natale, poi non dice nulla per tutte queste partite", ha sottolineato ancora il tecnico biancoceleste.



Insomma, tra campionato, coppe europee e nazionali, una gara ogni 72 ore che anche per i giocatori inizia a diventare un tour de force, come ammesso dallo stesso Francesco Acerbi: "Hanno fatto una statistica, c'è una media di 75 partite l'anno, per 50 partite si gioca ogni tre giorni. Alcuni vogliono ridurre le squadre in A, si cerca di fare qualcosa per il bene di tutti. Si sta cercando di fare qualcosa, sono tante gare", ha detto oggi il difensore biancoceleste e azzurro.



In tutto questo spezzatino, potrebbe invece fare il suo ritorno in campo - seppur per uno spezzone di match - il capitano Ciro Immobile, che per l'infortunio al polpaccio ha dovuto saltare sia le sfide azzurre che che il rientro in campionato contro la Juventus: "Immobile sta piuttosto bene - ha rivelato Sarri - Ha fatto il primo e secondo allenamento che non aveva dolore, ma avvertiva sensazioni diverse dai due polpacci, negli ultimi giorni questa sensazione è scomparsa. Vediamo domani". Se dovesse partire dall'inizio, al suo fianco sarebbero Felipe Anderson e Zaccagni i prescelti, mentre in regia torna titolare Lucas Leiva, con Basic e Luis Alberto ai suoi lati.