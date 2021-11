Pioli: "Rebic salta la Fiorentina"

Ante Rebic

"La squadra sta bene. Spiace per Calabria, non ci voleva visto che abbiamo tante partite. Rebic ha fatto un colpo di tacco in allenamento e ha sentito una fitta. Non sarà della gara domani": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.



"Come scelgo tra Ibra e Giroud? La prima valutazione è la condizione, chi sta meglio gioca. E poi ovviamente scelgo in base anche agli avversari, cosa che faccio per ogni ruolo. Fino a ieri avevo due giocatori per ruolo, potevo chiudere gli occhi e scegliere, poi però si è fermato Rebic. In difesa ora Kalulu e Florenzi si giocano il posto"



"Calabria spero di recuperarlo presto. Abbiamo tante partite, giochiamo ogni tre giorni quindi qualche gara la salterà. Stava bene - ammette Pioli - è un vero peccato. Ma sono cose che capitano. Il blocco di partita che ci aspetta da qui a Natale chiuderà un annata positiva e dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi, con determinazione".



Leao "ha giocato solo mezz'ora in nazionale, ha ricaricato le pile, l'ho visto bene e credo sia pronto per dare il suo contributo". Sul momento di Kessié, il tecnico ha aggiunto: "Io l'ho visto bene. Nel derby la sua prestazione è stata giudicata solo per l'episodio del rigore, dove sicuramente poteva fare meglio, ma la sua prestazione soprattutto nel secondo tempo è andata in crescendo. E' tornato bene, in buone condizioni, è disponibile. Cercherò di scegliere bene per chi deve cominciare e per chi dovrà subentrare".



"Il rinnovo imminente? Non è il momento giusto di parlare del mio rinnovo, quando ci saranno novità le saprete. I tempi li detta il club. Non ho mai avuto fretta, non c'è nessun problema ma adesso siamo solo concentrati sulle prossime partite".