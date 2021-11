Grassl è terzo al Grand Prix di Torino

Sul ghiaccio del Palavela del capoluogo piemontese questa sera l'azzurro con una prestazione superlativa si è ritagliato un pezzo di storia italiana nello sport delle nobili lame del ghiaccio perché è diventato il secondo di sempre a salire sul podio in una gara del Grand Prix senior. Gli unici precedenti i due terzi post di Matteo Rizzo nel 2018 in Giappone e nel 2019 in Cina.

Grassl, 19 anni, di Merano, atleta delle Fiamme Oro, al termine dei due programmi ha totalizzato 269,00 punti, nuovo record italiano. La vittoria è andata al vicecampione del mondo in carica, il giapponese Yuma Kagiyama (278,02) che ha preceduto il russo Mikhail Kolyada (273,55).

Grassl nel programma libero di questa sera ha pattinato sulle note della colonna sonora di "Interstellar" di Hans Zimmer arrangiata da Cedric Tour e poi di "Armageddon".

Grande rimonta per la fuoriclasse russa Anna Shcherbakova che, sottotono nel programma corto di ieri, oggi ha vinto con 236,78 punti sulla connazionale Maiia Khromykh (226,35).

Nelle coppie quarti a oltre sette punti dal podio gli azzurri Nicole Della Monica-Matteo Guarise (179,26) nella gara della doppietta cinese con Wenjing Sui-Cong Han (224,55) a precedere Cheng Peng-Yang Jin (211.86).