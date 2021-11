Houston Open: Molinari insegue un risultato scacciacrisi

Il Pga Tour dal Messico si trasferisce in Texas per lo Houston Open. Da giovedì 11 a domenica 14 novembre al Memorial Park Golf Course di Houston, tra i 131 protagonisti in gara ci sarà anche Francesco Molinari. Nuova opportunità di riscatto per l'azzurro che, complice l'uscita al taglio in Messico al World Wide Technology Championship at Mayakoba, è uscito dalla Top 200 del ranking mondiale dove attualmente occupa la posizione numero 203.



Davvero un periodo duro per Chicco Molinari che nel 2018 ha vissuto la sua stagione migliore imponendosi in tutto il mondo a suon di vittorie. L'ultimo successo del torinese, che ha compiuto ieri 39 anni, risale al 10 marzo del 2019 quando riuscì a conquistare l'Arnold Palmer Invitational, torneo del massimo circuito americano maschile. Poi sono arrivate le difficoltà.



Ora Molinari insegue un risultato scacciacrisi in un evento che vedrà il messicano Carlos Ortiz (secondo la scorsa settimana) difendere il titolo conquistato nel 2020 quando il piemontese si classificò 15esimo. Pochi i big mondiali presenti nel field. Tra questi gli americani Tony Finau e Brooks Koepka (quinto lo scorso anno), rispettivamente all'11° e al 15/°posto del ranking mondiale.



Chance anche per l'inglese Tyrrrell Hatton, gli americani Scottie Scheffler, Patrick Reed, Matthew Wolff e Sam Burns (leader della FedEx Cup). E ancora: il cileno Joaquin Niemann, gli australiani Adam Scott e Cameron Smith, il sudcoreano Sungjae Im, l'irlandese Shane Lowry. Oltre ad Ortiz, tra i past winner ecco pure, tra gli altri, Lanto Griffin (vincitore nel 2019) e Ian Poulter (a segno nel 2018). Il torneo mette in palio un montepremi di 7.500.000 dollari.