Immobile: "Chiediamo scusa ai tifosi"

Ciro Immobile

"I tifosi hanno ragione, peccato per loro vedere questo spettacolo da parte nostra. Siamo dispiaciuti. Prestazioni del genere non vanno fatte, non sono accettabili. Da capitano mi sento di chiedere scusa. Si fa fatica anche a parlare di questa partita". Così Ciro Immobile, capitano della lazio al termine del ko contro il Napoli.



"Se fosse una squadra che non ha nelle corde determinate prestazioni ci si può passare sopra. Ma noi dopo la Juve siamo al squadra che ha vinto di più in questi anni. E devi dare continuità. Il mister sta lavorando bene ma se poi non ci metti l'atteggiamento giusto prendi una batosta e ti fai male", ha aggiunto.



"Insigne? E' come un fratello. Abbiamo percorso la stessa strada. Abbiamo un obiettivo comune e ci penseremo a marzo. L'impegno è difficoltoso ma sappiamo quello che abbiamo fatto e dobbiamo fare", ha concluso in merito alle partite di spareggio per la qualificazione a Qatar 2022 con la Nazionale.