In Superlega Perugia rullo compressore

Le gerarchie delladi volley vedono i campioni d'Italia in carica in testa in solitaria ma con la Sir distante quattro lunghezze con tre match in meno. Sei su sei da tre punti per i Block Devils, che spazzano via anche Ravenna. La Consar RCM cede in casa per 0-3 (10-25, 20-25, 16-25) arrendendosi allo strapotere di Leon (12 punti con 7 ace) e Plotnytskyi (10 con il 55% in attacco).Un buon biglietto da visita per Perugia, che si presenterà nel big match dell'infrasettimanale di Modena con un ruolino di marcia invidiabile. Nel frattempo, la Leo Shoes piega per 3-0 (28-26, 25-15, 25-22) l'Itas Trentino. Ngapeth fa paura al servizio, i gialli si aggiudicano il primo set ai vantaggi e poi dilagano nel secondo spinti dal calore del PalaPanini, controllando anche nel terzo. Trento perde dunque contatto dalla Lube, che continua a ingranare e va a segno sul campo di Vibo Valentia in tre set (17-25, 19-25, 16-25).La Tonno Callipo, bestia nera della scorsa stagione con due vittorie sui futuri campioni d'Italia, non ha scampo con un De Cecco in regia capace di mandare in doppia cifra Garcia, Simon e Lucarelli. Verona dura solamente un set e cede per 3-1 a Milano. Al Palalido, la Powervolley passa in quattro set (24-26, 25-22, 25-20, 25-18), in rimonta dopo una prima frazione giocata punto a punto.La NBV resta penultima a quota 2 e vede allontanarsi di un altro punto la Top Volley Cisterna che, nell'anticipo di sabato, cede solamente al tie-break (18-25, 25-23, 23-25, 25-16, 14-16) contro Monza: cuore e carattere per la Vero Volley, ritrovatasi sotto 12-14 nel set decisivo. I brianzoli salgono così al quarto posto dopo la clamorosa rimonta subita da Piacenza. Kioene Padova recupera due set di svantaggio e si impone al tie-break (20-25, 21-25, 25-22, 25-23, 15-8).