Giro2022: svelate le 6 tappe di media montagna

Peter Sagan

Dopo aver svelato tutte le tappe adatte alle ruote veloci del gruppo, ecco le sei tappe che potrebbero risolversi con attacchi da lontano o con sprint ristretti, quindi adatte ai finisseur. Queste le sei tappe di media montagna della 105^ edizione della Corsa Rosa: Diamante-Potenza di 198 km (4490 m), Napoli-Napoli di 149 km (Procida capitale italiana della Cultura, 2130 m), Pescara-Jesi di 194 km (1730), Parma-Genova di 186 km (2840 m), Santena-Torino di 153 km (3470 m) e Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte di 178 km (3230 m).



SAGAN: "Sono sei tappe molto interessanti perché aperte a più soluzioni, fughe da lontano, attacchi nel finale o volate ristrette - il commento del tre volte Campione del Mondo e vincitore della Maglia Ciclamino 2021 -. Sicuramente saranno frazioni importanti per la Classifica a Punti della Maglia Ciclamino ma qualora dovessero muoversi gli uomini di classifica potrebbero diventare importanti anche per la generale. Proprio su una tappa mossa come queste ho ottenuto il mio primo successo al Giro d'Italia 2020: questi percorsi mi piacciono molto e sono adatti alle mie caratteristiche".