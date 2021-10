Trento travolge anche Civitanova

Dopo aver vinto il primo trofeo stagionale in palio, Trentino si rituffa nella SuperLega e lo fa con un'altra prova di forza. Alla BLM Group Arena battuta la Lube per 3-1 (25-16, 21-25, 25-11, 26-24) e per i campioni d'Italia in carica si tratta della terza sconfitta di fila tra le due competizioni nazionali.Senza Zaytsev e con Blengini che decide di far riposare Juantorena e De Cecco, la reazione si manifesta nel secondo parziale ma in quello successivo Trento dilaga con Michieletto e i servizi di Kaziyski. C'e' battaglia, invece, nel quarto set: nello sprint finale decide sempre Kaziyski, i gialloblu' sono i soli a punteggio pieno alla luce del turno di riposo di Perugia.Tre vittorie su tre ma con 7 punti in classifica per Piacenza: la Gas Sales Bluenergy e' costretta al tie-break da Milano ma la spunta per 3-2 (16-25, 25-21, 26-24, 20-25, 15-6).Oltre due ore e un quarto di battaglia ma nell'ultima frazione due ace di Antonov spianano la strada ai biancorossi ed e' proprio lui a mettere giu' l'ultimo pallone. Maratona vincente anche per Padova, in campo per quasi due ore e mezza.Cosi' come Piacenza, la Kioene deve ricorrere al tie-break per avere la meglio su Ravenna, piegata sul 3-2 (25-14, 23-25, 25-18, 21-25, 15-8). Per la Consar, anche un infortunio alla caviglia di Peslac che ha richiesto l'intervento dello staff medico per alcuni minuti.Primo squillo in campionato per Modena davanti a un PalaPanini sold out e con tremila presenti: 3-0 (25-20, 26-24, 25-22) a una comunque ottima Tonno Callipo Vibo Valentia, costretta ad arrendersi a Ngapeth (19 punti) e Nimir (17).Completa il quadro il posticipo serale tra Monza e Taranto, vinto dai brianzoli per 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) dopo la finale in Supercoppa.