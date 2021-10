Perugia e Civitanova partono bene

volley

Si alza il sipario sulla regular season di SuperLega di pallavolo con i campioni d'Italia in carica che rispondono subito "presenti".



La corazzata Lube Civitanova parte con il piede giusto e, alla Kioene Arena, non lascia scampo a Padova, imponendosi per 3-0 (21-25, 20-25, 19-25).



I veneti sono troppo fallosi al servizio (17 battute sbagliate), il sestetto di Blengini non perdona con Juantorena e Simon (13 punti a testa).



Esordio sugli scudi anche per Perugia, davanti al caloroso pubblico del PalaBarton non puo' nulla la Top Volley Cisterna, travolta per 3-0 (25-22, 25-18, 25-23): prima convincente con la Sir per i nuovi acquisti Giannelli, Rychlicki e Anderson.



Colpo di Monza: all'Arena va al tappeto Modena per 3-1 (24-26, 25-23, 28-26, 25-20). In evidenza per i padroni di casa c'e' Grozer, decisivo nelle fasi finali del secondo set per riportare in parita' l'incontro in attacco, a muro e al servizio.



Equilibrio anche nella seconda frazione, quando Monza non chiude sul 24-22 ma sfrutta ai vantaggi l'errore di Abdel-Aziz, piu' facile il compito nel quarto parziale con Modena ancor meno precisa con N'Gapeth e Nimir.



Servono quattro set anche a Piacenza per avere la meglio su Ravenna (25-17, 25-17, 19-25, 27-25). Sembrava un match in discesa per la Gas Sales dopo le prime due frazioni comode, poi il ritorno degli ospiti che sfiorano addirittura il tie-break prima di capitolare sotto i colpi di Brizard.



Stop al PalaMazzola per la matricola Prisma Taranto, costretta ad alzare bandiera bianca contro Vibo Valentia: la Tonno Callipo passa per 1-3 (19-25, 17-25, 25-22, 20-25), ai pugliesi non basta il sussulto nel terzo set giocato punto su punto e deciso da un parziale di 4-0 dal 21-22.



A completare il quadro della prima giornata il posticipo di martedi' tra Trentino e Verona, in scena alla BLM Group Arena.