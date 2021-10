Gp dell'Emilia Romagna: vince Marquez, Quartararo campione del mondo

Fabio Quartararo

Marc Marquez con la sua Honda vince il Gp dell'Emilia Romagna e il francese Fabio Quartararo è campione del mondo 2021.



Il francese si aggiudica il titolo iridato nonostante il quarto posto di una gara intensa che vedeva la Ducati di Pecco Bagnaia guidare la gara e avvicinare in classifica proprio Quartararo prima di uscire in curva a quattro giri dalla fine, cadere e ritirarsi, regalando al transalpino il titolo che a due Gp dalla fine della stagione agonistica, ha un vantaggio di 52 punti su Bagnaia.



Secondo posto per Pol Espargarò e terzo sul podio Enea Bastianini, mentre Luca Marini ha chiuso in nona posizione davanti al fratello Valentino Rossi decimo alla sua ultima gara in Italia.



Al termine della gara Quartararo è scoppiato in lacrime prima di iniziare a ballare con il casco tutto d'oro del numero uno mondiale.



QUARTARARO: "Questo titolo mondiale è un sogno, non riesco neanche a crederci, festeggerò con la mia famiglia. Adesso non trovo le parole per esprimere la mia felicità".



Un successo, quello di Quartararo, nel giorno in cui Valentino Rossi ha corso la sua ultima gara in Italia. Il nove volte campione del mondo, osannato dalla folla, ha lanciato il proprio casco verso il pubblico e poi si è concesso una passerella circondato da meccanici e Vip, fra i quali il cantante Cesare Cremonini, suo grande amico.