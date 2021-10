​L'Uisp corre per le donne

Domenica 31 ottobre sarà una giornata di corsa a Livorno e a Caserta, dove lo sport sarà occasione di scoperta del territorio, del benessere e della tutela dell'ambiente.



A Livorno arriva la Quercianella Run, alla sua prima edizione. 9 chilometri, a metà tra asfalto e sterrato, verranno percorsi dai podisti provenienti da tutta la Toscana. La partenza è fissata alle 9 da piazza Fattori, per poi proseguire fino al porticciolo in Chioma per raggiungere l’agriturismo La Mignola. Poi un percorso a ritroso, per ritornare al punto di partenza della gara. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta e i migliori classificati per ogni categoria: 18-39 anni, 40-49, 50-59, 70 anni e oltre. La gara è organizzata dall’Atletica Amaranto in collaborazione con la Pro Loco di Quercianella, con il patrocinio di Uisp Terre Etrusco-Labroniche.



“Questa per noi è la gara della ripartenza. Si sarebbe dovuta disputare l’8 marzo 2020, poi a causa della pandemia abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo per far ripartire la macchina organizzativa. Non è stato semplice rinnovare tutti i permessi necessari tra Comune e Provincia, ma ora siamo pronti per partire”, ha dichiarato Paolo Falleni, responsabile della sezione Podismo del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, a LivornoPress. “Nella nostra zona vengono organizzate poche gare, noi vogliamo far diventare la Quercianella Run un appuntamento fisso per dare vita a un calendario ricco di appuntamenti. La nostra speranza è che la tempesta sia finalmente passata e che possiamo avviarci verso una ripresa totale dell’attività podistica”, ha proseguito Falleni.



Domenica 31 ottobre sarà una giornata importante anche in Campania, dove si terrà la 1ª edizione dell’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino. Il percorso prevede quarantadue chilometri con partenza dalle sorgenti del Fizzo, nel comune di Airola e arrivo alla Reggia di Caserta, tra gli altri promotrice dell’iniziativa. La manifestazione è stata patrocinata da 9 comuni e organizzata a scopo benefico dall’A.N.F.I.-Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della sezione calatina e dalla Uisp Caserta. Parallelamente da Sant’Agata de’Goti, dalla località Santa Croce-Longano, partirà la mezza maratona con percorso analogo a quello della maratona.



L’Ecomaratona, oltre che richiamare centinaia di atleti e podisti provenienti da tutta Italia, è un'occasione di riscoperta del patrimonio naturalistico, storico e architettonico, visto che si correrà tra siti “patrimonio Unesco”. L'evento mette insieme sport, storia, arte, architettura, integrazione e tutela del territorio, con l'obiettivo di veicolare valori attraverso lo sport che diventa per tutti con la partecipazione di ragazzi autistici che percorreranno passeggiando l’ultimo tratto della gara podistica. Altri ragazzi con disabilità saranno impegnati nella realizzazione di ulteriori progetti finanziati con il ricavato dell’evento. Si procederà poi con la bonifica di alcuni tratti del percorso. Testimonial d’eccezione Marco Olmo, ultramaratoneta Campione del Mondo nel 2006.



Ma le iniziative Uisp in programma per il prossimo weekend sono diverse, ad unire sport, salute e territorio. Sabato 30 ottobre, a Firenze, si terrà la Charity walk, organizzata dalla Uisp in favore di Firenze in rosa Onlus per la prevenzione del tumore al seno, l’associazione senza fini di lucro che si pone come obiettivo primario quello di promuovere, rafforzare e diffondere la prevenzione, l’auto-diagnosi e la cura del tumore al seno. La passeggiata rientra nel programma di iniziative della Half Marathon Firenze che si correrà il giorno dopo e in “Firenze in Rosa per il Pink October”, la manifestazione che ogni anno la Onlus organizza ad ottobre, mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa benefica è un modo per promuovere l'adozione di corretti stili di vita attraverso la pratica dell’attività motoria.



La passeggiata partirà da piazza Santa Croce. Sono previsti due orari di partenza alle 15 e alle 17 con 6 gruppi da 30 persone, per un totale di 180 posti disponibili. I partecipanti saranno accompagnati da una guida alla scoperta delle donne che hanno segnato la storia di Firenze. Sarà inoltre possibile seguire il racconto attraverso un dispositivo radio personale che dovrà essere riconsegnato a fine passeggiata. Ad ogni partecipante verrà consegnata gratuitamente una copia del libro Venti donne in Toscana edizioni Polistampa offerto dalla Regione Toscana.



Ad Empoli, sabato 30 ottobre, appuntamento con una nuova camminata del ciclo “Conoscere l’ambiente attraverso la storia”, organizzata dall’Uisp Empoli Valdelsa in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli nell’ambito del progetto “Abbraccia un albero, dai vita a un bosco”. Il ritrovo è alle 15 nel parcheggio della chiesa dei Santi Simone e Giuda di Corniola e si prevede un percorso ad anello di 4 km per 3 ore di cammino circa.



A Rimini, domenica 31 ottobre, prevista un’escursione ad anello nel Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, organizzata dall’Uisp Rimini. Il percorso è costituito da sentieri boschivi e strade bianche. Sono presenti tratti esposti lungo i calanchi e sulla cima del monte.



Nella stessa giornata, a Ravenna, l'Uisp è tra i promotori di Bimbimbici, manifestazione nazionale per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.