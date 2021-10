Coppa del Mondo: da Zermatt a Cervinia

Sci alpino

Pagina storica per la Coppa del Mondo di sci alpino che dalla stagione 2022-23 accoglierà in calendario le prime gare transfrontaliere di sempre: cancelletto di partenza in Svizzera, a Zermatt, e traguardo in Italia, a Cervinia.



Lo annuncia in una nota la Federazione internazionale (Fis-Ski), che prevede di inserire le gare di discesa e super-G, sia per uomini che per donne, subito dopo la tradizionale apertura di stagione a Soelden: questo permetterebbe agli specialisti della velocità di entrare in azione un mese prima rispetto al solito.



Il percorso di gara, disegnato dal campione olimpico svizzero Didier Defago, vedrà gli atleti scattare dalla Gobba di Rollin, sopra il Klein Matterhorn, per chiudere la propria prova ai Laghi Cime Bianchi, il tutto sul suggestivo scenario del Cervino.