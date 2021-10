Sarri: "Dobbiamo essere umili, la Fiorentina è in crescita"

Maurizio Sarri

"Dobbiamo essere più umili, per diventare una grande squadra abbiamo bisogno di lavorare molto. Abbiamo una buona squadra ma per diventare una grande squadra abbiamo molto lavoro da fare", ha ribadito l'allenatore che alla domanda se ritiene la sua squadra pronta per la partita contro i viola, ha rimarcato: "Si spera di sì, vediamo le risposte. Sappiamo tutti la partita che dobbiamo fare e le risposte che dobbiamo dare. Penso che la squadra sia pronta. Vedendo l'atteggiamento dei ragazzi di questi giorni, penso di sì"



"Ho a disposizione calciatori forti che possono diventare grandi con il lavoro. Ho giocatori che erano abituati a giocare con tre centrali e due esterni a tutta fascia mentre ora le mezzali hanno più campo da coprire. Siamo la squadra che corre di più, ma dobbiamo farlo meglio o si corre a vuoto".



Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta il match contro la Fiorentina previsto nel turno infrasettimanale di campionato. E sui prossimi avversari aggiunge : "La Fiorentina è una squadra che sta facendo bene, è in crescita. Vlahovic? Come Immobile è un calciatore importante ed entrambi saranno decisivi per l'esito finale", ha aggiunto in conferenza stampa.



"Siamo in un momento di riflessione. Sentendo parlare i ragazzi e andando a scavare nel passato abbiamo visto che questi alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo e quasi sempre con le squadre di seconda fascia. Significa che alla base c'è qualcosa di sbagliato negli approcci".