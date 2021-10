Colbrelli vince la Parigi-Roubaix

Il 31enne corridore lombardo della (Bahrain-Victorious), quest'anno già campione italiano ed europeo , ha battuto in uno sprint a tre il belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), rispettivamente secondo e terzo.(Ineos Granadiers), che mentre è in fuga solitaria prima fora e cambia bici e poi cade sul pavé fangoso. Alla fine il trentino chiude quarto. Colbrelli, in lacrime al termine dello sprint, succede nell'albo d'oro della mitica corsa del WorldTour al belga Philippe Gilbert; nel 2020 la gara non si è disputata per la pandemia di Covid-19.Per l'Italbici e' la 14ª affermazione alla Roubaix; l'ultimo azzurro a trionfare era stato Andrea Tafi nel 1999.