Azzurri a Palazzo Madama, Malagò: 'Mi aspettavo questi risultati'

Giovanni Malagò

Oggi a Palazzo Madama si è tenuta una celebrazione dedicata agli atleti azzurri che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici.



"Mi aspettavo questi risultati, anche perché il numero dei partecipanti era da record: ci eravamo qualificati nell'85% delle competizioni. Ci eravamo guadagnati questi risultati, il merito è però tutto degli atleti e dei tecnici. Il calcio, con la straordinaria vittoria dell'Europeo, ha trascinato tutti: ci ha gasati". Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò durante l'evento al Senato.



"In epoca di lockdown generale, poi, l'Italia ha lavorato benissimo, tutti hanno fatto la propria parte, permettendo agli atleti di vertice di non perdere un solo giorno d'allenamento - ha aggiunto -. Infine, gli atleti si sono compattati fra di loro, a livello interdisciplinare, e a Pechino, ai Giochi invernali, ne vedremo delle belle".



Anche Gabriele Gravina, Presidente Fifa, ha rivissuto con le sue parole l'estate dei grandi successi azzurri:

"Nella vita si combinano una serie di frammenti, di gioie, desideri, passione, orgoglio; mettendo assieme questi frammenti, abbiamo potuto dare volto a un bellissimo progetto che rimarrà radicato nella coscienza civica degli atleti e di tutti gli italiani. Penso che questo aspetto potesse regalarlo solo il mondo dello sport, rappresentava un'opportunità per un nuovo rinascimento dopo la diffusione della pandemia".



"Noi abbiamo costruito in maniera molto attenta un percorso, lo ha portato avanti Roberto Mancini, con i 'suoi' calciatori e le rispettive famiglie. Abbiamo avuto una crescita straordinaria dopo ogni risultato, dopo ogni vittoria", aggiunge.