Gp del Garda: show di Seewer e Gajser

Jeremy Seewer e Tim Gajser protagonisti assoluti nel Gp del Garda, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Motocross, categoria MXGP, andato in scena a Pietramurata.



Lo svizzero Seewer (Yamaha) ha vinto gara 1 ed e' l'overall winner (il vincitore assoluto) del terzo atto consecutivo sulla pista del Trentino; lo sloveno Gajser ha trionfato in gara 2 e ha riaperto completamente il discorso classifica iridata, quanto mai incerta, a tre gare dalle conclusione del campionato.



Per il siciliano Antonio Cairoli (KTM), quinto posto sia in gara 1 che in gara 2.



La prima prova ha visto tagliare per primo il traguardo Seewer, davanti al francese Romain Febvre (Kawasaki), secondo, e all'olandese Jeffrey Herlings (KTM), terzo.



La seconda manche, invece, e' stata vinta da Gajser, che ha preceduto Seewer, secondo, e Febvre, terzo.



Nella classifica "aggregata" Seewer ha vinto la tappa odierna, con 47 punti all'attivo, davanti a Gajser (43) e Febvre (42).



Quarta piazza per Herlings (38), quinta per Cairoli (32). In vetta alla classifica generale del Mondiale c'e' sempre piu' incertezza: guida Febvre, a 614, seguito da Gajser, a 613, e da Herlings, a 611.



Piu' staccati Prado, quarto a 502 punti, e Seewer, quinto a quota 498. Cairoli e' in sesta posizione, a 496.



Prossimo appuntamento domenica 7 novembre, a Mantova, con il Gp di Lombardia.