Superbike: pole Razgatlioglu davanti a Rea a Portimao

Razgatlioglu

Con un giro da record nel finale, Toprak Razgatlioglu conquista la pole a Portimao. E' il pilota della Yamaha a dominare la Superpole del Round di Portogallo, fermando il cronometro a 1'40"219. Scalzato il campione del mondo in carica e primo rivale nella corsa al titolo Jonathan Rea che accusa tre decimi di ritardo e lo affiancherà in prima fila in seconda posizione.



Con loro anche Leon Haslam su Honda, quarto tempo e seconda fila per Scott Redding (Aruba.it Racing - Ducati), che precede Van der Mark e Bautista; settimo, più lento di quasi un secondo rispetto al compagno di squadra, Andrea Locatelli con l'altra Yamaha.