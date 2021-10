Mondiali di pattinaggio artistico: Italia in testa al medagliere

Asya Sofia Testoni

La Nazionale italiana prosegue la sua cavalcata ai Mondiali di pattinaggio artistico ad Asuncion, in Paraguay, e si mantiene in testa al medagliere iridato anche grazie all'argento di Mattia Qualizza e al bronzo di Asya Sofia Testoni, entrambi nella Solo dance Senior.



Nella competizione femminile, dunque, primo posto per la spagnola Natalia Baldizzone Morales con 149.93, secondo per la tedesca Emilia Alexandrova Zimermann con 146.43 e terzo gradino del podio per la 20enne di Bologna Asya Sofia Testoni con 136.31.



"Quest'anno, fino a ridosso delle gare, ero indecisa fra due freedance - racconta Asya Sofia Testoni, studentessa alla facolta' romana di Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema -. Poi ho scelto il programma sul mito di Medusa ideato da mia mamma perche' c'era di piu' su cui lavorare e lo trovavo maggiormente incisivo".



Asya Sofia Testoni sara' impegnata anche domani e sabato 9 ottobre nelle Coppie danza con Giovanni Piccolantonio. Si gode il bellissimo argento mondiale Mattia Qualizza che, con il punteggio di 149.12 ottenuto con il suo programma "Saturn", si piazza alle spalle dello spagnolo Llorenc Alvarez Caballero (152.18) e supera il terzo classificato, il portoghese Pedro Monteiro Walgode (146.45).



"Questo e' il mio secondo argento nella categoria Senior e prima ne avevo conquistato uno nella Junior - racconta il 21enne di Cividale del Friuli, Mattia Qualizza -. Sono felicissimo considerato che ho iniziato quattro anni fa a gareggiare in competizioni internazionali. Dedico questa medaglia alla mia famiglia. Nella vita, oltre a pattinare, studio: sono al terzo anno della facolta' di Fisioterapia".



Anche Mattia Qualizza tornera' in pista nei prossimi giorni con Rachele Campagnol nelle Coppie danza Senior. Per quanto riguarda il programma corto del Libero Senior donne, provvisoriamente in testa alla classifica la campionessa mondiale in carica Rebecca Tarlazzi con 76.18, seconda l'azzurra Letizia Ghiroldi con 66 e terza la spagnola Andrea Silva Pascual con 62.37; quinta Micol Zangoli con 57.57.



Per quanto riguarda gli uomini, al termine dello short primo posto per l'italiano campione mondale in carica Luca Lucaroni con 97.84, secondo per il campione europeo 2021 Pau Garcia Domec con 97.18 e terzo per Alessandro Liberatore con 84.14. Alberto Maffei si posiziona momentaneamente quinto con 71.89.