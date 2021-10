ManUtd, a sorpresa Pogba rinnova per 20 mln

Paul Pogba

Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United, finora dato in partenza dal club a fine stagione, sembrerebbe pronto, a sorpresa, a rinnovare il contratto con i "red devils".



Secondo il quotidiano francese L'Equipe l'ex centrocampista della Juventus avrebbe cambiato idea e vorrebbe portare avanti la sua avventura con un ManUtd che, come dimostra il ritorno di Cristiano Ronaldo, ha grandi ambizioni e vuole tornare ai vertici non solo in Inghilterra ma anche nell'Europa che conta.



Il nome di Pogba in questi ultimi mesi è stato costantemente accostato a Psg e Real Madrid, ma a Parigi sono arrivati tanti campioni oltre a Messi (a centrocampo anche Wijnaldum), mentre i blancos hanno puntato su Camavinga. Per questo nelle ultime settimane, assicura L'Equipe, le trattative per il rinnovo con lo United hanno ripreso vigore, tanto che per il campione del mondo francese sarebbe pronto uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione che lo porterebbe a essere uno dei giocatori più pagati della Premier.