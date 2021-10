Zhang: "Cessione Inter? Voci false"

Steven Zhang

"Nel corso di quest'anno sono state numerose le voci che hanno circondato il club e l'impegno della proprieta' nell'Inter. Nessuna di queste e' vera. Siamo l'Inter e siamo tra i club piu' importanti in Europa, per questo siamo sempre al centro dell'attenzione, e voci e speculazioni false e infondate saranno sempre messe in circolo al nostro riguardo".



Lo dice chiaramente e senza giri di parole Steven Zhang, intervenuto da Nanchino all'assemblea dei soci dell'Inter. Il presidente interista ha cosi' voluto mettere a tacere gli spifferi circa il passaggio di proprieta' dalla sua famiglia al fondo Oaktree: "Il nostro e' un progetto e un impegno a lungo termine - ha ribadito Zhang -, con una visione chiara e definita. Il lavoro che abbiamo svolto negli scorsi cinque anni e il 19° Scudetto ne sono la migliore prova. Il nostro sguardo e' rivolto al futuro, con grande ambizione e una mentalita' vincente ricostruita e ritrovata. La felicita' che abbiamo saputo regalare di nuovo ai nostri tifosi e' per noi motivo di grandissimo orgoglio e siamo consapevoli che il percorso che abbiamo intrapreso e' corretto e che garantira' un grande futuro per il club".



Un percorso che sta passando attraverso difficolta' economiche pesanti, come dimostrano i numeri del bilancio presentato agli azionisti, che presenta una perdita di 245,6 milioni, la piu' alta mai fatta registrare da un club di Serie A. L'impatto del Covid sulle casse interiste e' stato calcolato pari a circa 110 milioni, di cui 70 derivanti dalla chiusura di San Siro e 40 per le riduzioni dei contratti commerciali con gli sponsor: "Tutti i piu' importanti club sono stati costretti a rivedere il proprio modello economico - ha spiegato Zhang -.



Anche l'Inter, colpita ancor piu' duramente perche' colta in una fase espansiva durante la quale sono stati fatti ingenti investimenti per riportare il club alla vittoria. La stabilita' e la sostenibilita' finanziaria della societa', unita strettamente alla competitivita' sportiva ai massimi livelli sono i punti focali della nostra strategia. Il club operera' attraverso una gestione oculata dei costi e il consolidamento e l'espansione dei ricavi". Resta l'orgoglio per aver riportato nella Milano nerazzurra uno scudetto che mancava da 11 anni, quello che Steven Zhang considera come un punto di partenza e non di arrivo.



"Abbiamo ottenuto un risultato storico. Per tutti i tifosi interisti e' stata un'emozione incredibile, qualcosa che non si puo' descrivere a parole, un'emozione che restera' nella nostra memoria per sempre. Siamo orgogliosi di essere il primo club guidato da una proprieta' straniera ad aver vinto uno scudetto, abbiamo reso possibile l'impossibile", spiega il presidente. In prospettiva futura all'Inter considerano lo stadio come un asset fondamentale da sviluppare ("Il progetto nuovo stadio sara' imprescindibile per garantire alla societa' quelle fonti economiche necessarie per competere alla pari con i piu' importanti club europei", ha detto il CEO Corporate, Alessandro Antonello), come testimoniano i recenti dialoghi ripresi con il sindaco Sala e che dovrebbero portare a una forte accelerazione sul progetto: "In questo scenario il progetto del nuovo stadio diventa ancora piu' rilevante - ha ribadito il presidente Zhang -. Siamo sicuri che riusciremo a ottenere la massima collaborazione da parte delle istituzioni cittadine per la realizzazione di questo progetto".



E se l'Inter e' in grado di recitare un ruolo da protagonista buona parte del merito va dato a Beppe Marotta, capace prima di mettere le basi vincenti del progetto-Conte e poi di ricostruire una squadra che la scorsa estate ha perso, oltre allo stesso Conte, anche giocatori chiave come Lukaku e Hakimi: "All'inizio di questo ciclo ci eravamo posti come obiettivo quello di costruire una squadra solida, dalla mentalita' vincente e che sapesse incarnare il senso di appartenenza e i valori che contraddistinguono il club - ha detto Marotta -.



La scorsa stagione ha rappresentato il coronamento di un lavoro eccezionale, quest'anno ci siamo posti l'obiettivo di coniugare una politica di riduzione dei costi unita al mantenimento della competitivita' sportiva. Sappiamo quanto sara' difficile ripetersi, ma la nostra volonta' e' quella di difendere con orgoglio lo scudetto che abbiamo sulle nostre maglie".