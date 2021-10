Milan, Ibra verso il rientro

Zlatan Ibrahimovic

Inizia il conto alla rovescia perr ivedere Zlatan Ibrahimovic in campo. L'attaccante del Milan nei prossimi giorni, forse già domani, tornerà ad allenarsi ingruppo. Non è esclusa una convocazione già per la sfida di domenica contro il Verona a San Siro ma nel mirino dello svedese c'è il Porto nel match di Champions League di martedì 19.



I tifosi rossoneri attendono speranzosi. L'unico assaggio, ormai un mese fa, è valso vittoria e gol contro la Lazio a San Siro. Zlatan non ha voluto affrettare i tempi di recupero, sta ascoltando il suo corpo e spera di rientrare per non dover più fermarsi. Lo spera anche Stefano Pioli che deve fare i conti con l'ennesimo stop in attacco: Junior Messias - che ha esordito solo una settimana fa nel match di Bergamo contro l'Atalanta -n on sarà disposizione per le prossime tre settimane.



L'attaccante si è sottoposto oggi a una risonanza che ha evidenziato una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un inizio in rossonero difficile, come lo è stato per Olivier Giroud fermato dal covid e poi da un problema alla schiena. Il francese però sembra essersi ripreso, è tornato a lavorare in gruppo e sarà convocabile per il Verona.



"Ibrahimovic è un professionista eccezionale. Si prende cura di sé stesso e del suo corpo e anche io cerco di fare così per godermi il calcio finché posso. Non vedo l'ora di giocare al suo fianco e godermelo in allenamento - racconta Giroud al canale ufficiale della Lega Serie A -. Penso che ci divertiremo e vogliamo vincere qualcosa con il Milan e con Zlatan sarà piùf acile".



Servirà ancora qualche settimana per vederli in campo insieme,ma la coppia più attesa Giroud-Ibra potrebbe a breve debuttare in rossonero. Intanto le sorti del Milan sono in mano a Leao, Rebic e Brahim Diaz, i giovani intraprendenti capaci di trascinarlo in un avvio di campionato ancora senza sconfitte.