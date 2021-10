Bermuda, Pga Tour: Migliozzi rimonta, ora è 17°

Guido Migliozzi

Alle Bermuda bella reazione di Guido Migliozzi che, nel secondo round del Butterfield Bermuda Championship (torneo del Pga Tour), con un parziale di 65 (-6) su un totale di 137 (72 65, -5) colpi, risale dalla 50/a alla 17/a posizione. Partito dalla buca 10, il vicentino a Southampton Parish nelle prime nove buche del giro ha realizzato quattro birdie e un bogey. Poi, nelle 'back nine', con una prova senza macchie ha firmato altri tre birdie e, a metà gara, è distante sei colpi dalla vetta occupata da Taylor Pendrith, nuovo leader con 131 (70 61, -11).



Al Port Royal Golf Course (par 71), grande la performance del canadese che ha realizzato il miglior round nella storia del torneo (61, -10), con nove birdie, un eagle e un bogey. Per la prima volta in carriera il 30enne di Richmond Hill (che ha vinto due titoli sul Pga Tour Canada, entrambi nel 2019) è in testa a un torneo del massimo circuito americano.



A tallonarlo c'è l'americano Patrick Rodgers, secondo con 132 (-10) davanti a Vincent Whaley, altro giocatore statunitense che occupa la 3/a posizione (133, -9). Mentre è scivolato dalla prima alla decima posizione Chad Ramey che, dopo 18 buche, condivideva la leadership con Brandon Hagy, ora 17/o al fianco, tra gli altri, di Migliozzi, Patrick Reed (numero 24 al mondo e tra i favoriti della vigilia) e Graeme McDowell. E' ancora 34/o con 139 (-3) l'inglese Matthew Fitzpatrick. Supera il taglio, seppur con l'ultimo risultato utile, lo statunitense Brian Gay (campione in carica), 63/o con 142 (par).



E ora il 'moving day' prima del rush finale. Dove Migliozzi (alla quarta presenza sul Pga Tour dopo il 13/o posto al Travelers Championship, il quarto posto allo Us Open e l'uscita al taglio al The Open, con questi ultimi due Major che contano per tutti i circuiti) vuole inseguire un grande risultato in un evento che mette in palio un montepremi di 6.500.000 dollari.