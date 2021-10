Riforma del calendario all'esame del consiglio

Il punto sulla riforma del calendario internazionale dal 2026 in poi ed un ennesimo 'update' sul Mondiale per club sono gli argomenti principali che verranno trattati dal Consiglio delle Fifa, che si riunirà in videoconferenza domani pomeriggio.



Il tema 'scottante' è ovviamente la proposta di organizzare il Mondiale ogni due anni dal 2026 in poi, lanciata dal presidente della Fifa, Gianni Infantino.



Nessuna decisione è attesa in merito domani anche perché la Fifa è in pieno periodo di consultazioni. Tra oggi e giovedì', l'apposita commissione, presieduta dall'ex-allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger, sentirà il parere dei commissari tecnici delle nazionali del mondo.



Fra gli altri argomenti in agenda, il Mondiale per club per il quale il Giappone si è ritirato. Potrebbe disputarsi nel gennaio 2022 in sede da definirsi, si parla del Qatar.



Il lancio della discussione sulla Coppa del mondo a ritmo biennale ha invece frenato il progetto di far passare a 24 il numero di partecipanti al Mondiale per club, che avrebbe dovuto svolgersi in Cina ma non ha mai stato essere lanciato a causa della pandemia.



Su una tematica simile, le ripercussioni del Covid-19 sul mondo del calcio ed il suo calendario internazionale, saranno altresì trattate dal Consiglio, il quale dovrebbe ratificare anche l'accesso di una formazione sanmarinese ai campionati dilettantistici della Figc.