Primo ko per il Bari

Il team biancorosso, capolista del, crollano per 3-0 sul campo della Virtus Francavilla. Ma il margine sul Catanzaro resta di 4 punti: tanta sfortuna per i calabresi, che colpiscono 3 legni e si arrendono sul 2-1 contro il Monopoli, che festeggia grazie alla doppietta di Arena.E la classifica si accorcia ulteriormente. Il Palermo vince per 3-1 sul campo della Vibonese, ultima assieme al Latina, ko 2-1 contro il Potenza. Venturini regala alla Fidelis Andria la prima vittoria casalinga (1-0 alla Turris), pareggio nel derby pugliese tra Foggia e Taranto (1-1).Belle vittorie per Avellino (3-0 alla Paganese) e Catania (4-1 in trasferta contro il Monterosi Tuscia), la Juve Stabia ritrova il sorriso alla prima di Sottili in panchina con l'1-0 sul Messina.Il Sudtirol mette la freccia nelgrazie a un gol al 90' di Odogwu. La squadra di Javorcic passa nel finale contro il Mantova, che aveva resistito da inizio secondo tempo con un uomo in meno.La palla torna al Padova, costretto a far punti nel big match sul campo della FeralpiSalo' in programma lunedi'. I biancoscudati, nel frattempo, vengono agganciati anche dal Renate (2-1 sulla Triestina), mentre la Pro Vercelli fa 1-1 contro la Pro Patria.Stesso risultato anche per la Juventus U23 contro la Pro Sesto, i bianconero falliscono due rigori e trovano il pareggio solamente con Da Graca nel recupero.Stop per Albinoleffe e Lecco, battuti per 1-0 rispettivamente da Seregno e Pergolettese.Tre punti anche per Virtus Verona (2-1 alla Fiorenzuola) e Legnago Salus (1-0 al Trento), Piacenza-Giana Erminio finisce 1-1., in attesa del posticipo della capolista Reggiana (in campo lunedi' contro il Pontedera), arriva l'aggancio del Cesena con un convincente 4-0 in casa del Teramo.L'Ancona-Matelica perde ulteriore terreno e viene sconfitta in casa nel derby contro la Fermana, che passa per 2-1 al 'Del Conero' e abbandona l'ultima posizione, dove invece ci rimane la Viterbese battuta per 1-0 dalla Lucchese. Sale al terzo posto il Modena dopo il 3-0 all'Olbia, bene anche l'Imolese grazie al netto 5-0 al Grosseto.Il Siena pareggia per 1-1 in casa contro il Pescara, ma la societa' toscana decide comunque di esonerare Gilardino.Sesto risultato utile di fila per la Vis Pesaro (1-0 al Gubbio). Un punto a testa in Carrarese-Entella (1-1), la Pistoiese batte il Montevarchi per 2-0.