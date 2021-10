Immobile: "Siamo delusi, andremo in ritiro"

Ciro Immobile

"La squadra è molto delusa dall’atteggiamento e dal risultato, come il mister. Ognuno di noi deve guardarsi dentro e farsi un esame di coscienza, probabilmente non stiamo dando tutto. Ci dispiace per i tifosi, dobbiamo lavorare e migliorare i nostri risultati in trasferta per tornare quelli di una volta".



Lo ha detto il capitano della Lazio Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona.



"Quando si subiscono sconfitte del genere è meglio rigiocare subito per dimostrare che è stata solo una caduta e c’è voglia di rialzarsi subito: c’è poco tempo, credo la società abbia deciso per il ritiro e questo poco tempo lo vivremo tutti insieme - ha aggiunto l'attaccante - Stiamo cercando di capire cosa ci fa perdere la tranquillità, crediamo nel lavoro del tecnico e del suo staff, il gioco è molto diverso rispetto al precedente, ci vorrà tempo ma questo non rappresenta un alibi per le prestazioni di oggi e di Bologna".



"Resto convinto della qualità della squadra, fatichiamo a tirare fuori il nostro carattere e questo è uno dei principali problemi da affrontare. Ora ci servirebbe trovare continuità, una serie di risultati positivi consecutivamente, preparare una gara con una vittoria è più semplice, dobbiamo rimboccarci le maniche".



"Abbiamo giocato male, inutile girarci attorno. Non mi aspettavo una prestazione simile dalla mia squadra. Sapevamo della forza del Verona che fa dell'aggressività' la sua arma migliore. Ma proprio sull'aggressivita' ci sono stati superiori".



E' molto deluso Maurizio Sarri, che prima di parlare nel dopopartita di Verona ha trascorso più di un'ora nello spogliatoio con i suoi.



"I ko con Bologna e Verona fanno male nello stesso modo - dice ancora l'allenatore della Lazio - al limite a Bologna eravamo ancora più morti di oggi. La situazione era abbastanza simile. A Bologna eravamo in un momento di down, la gara con il Verona mi ha sorpreso perché avevo visto la squadra consapevole dell'importanza di questa partita, poi ci siamo sciolti come neve al sole".



Secondo il tecnico dei biancocelesti, "c'erano i presupposti per tornare in gara ma alla fine c'è da constatare il livello di aggressività degli avversari che hanno dominato. Stiamo mostrando grandi limiti a livello di continuità, una squadra non può vincere con Roma e Inter e poi perdere a Bologna e a Verona, con tutto il rispetto per gli avversari".