Lotito-Gravina: lite infinita

Claudio Lotito-Gabriele Gravina

Il caso dei tamponi diventa sempre più politico, sullo sfondo la guerra infinita tra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e quello della Lazio Claudio Lotito che oggi ha chiesto il reintegro in Consiglio federale, pronto altrimenti a chiedere i danni. Dall'altra parte, fonti della Figc dicono basta a "mistificazioni".



Dalle parole e dai deferimenti, la scorsa settimana si è passati infatti direttamente ai fatti. Prima il tentativo di ingresso del patron laziale al primo consiglio federale utile dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia con le quali si rinviava alla Corte d'appello la formulazione di una nuova sentenza con diversi punti che vedevano scagionato lo stesso Lotito, poi con il faccia a faccia con Gravina che ha chiesto a quest'ultimo di lasciare l'assemblea altrimenti avrebbe fatto mettere tutto a verbale e spedito in Procura federale.



Poco dopo, un furioso Lotito lasciava via Allegri parlando di "situazione kaftkiana", gridando all'ingiustizia e leggendo un documento depositato in Consiglio nel quale di riteneva "illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al consiglio federale" in quanto "fin dal 7 settembre scorso (data della pubblicazione delle motivazioni), non esiste alcuna sanzione che possa impedirgli il suo diritto di esercitare le funzioni di consigliere federale", per questo "allo stato attuale nei suoi confronti pende un mero deferimento".



Oggi l'ennesimo balzo in avanti con una lettera di diffida (e in allegato anche un parere del professor Bruno Sassani) al n.1 della Figc, a quello della Lega, Paolo Dal Pino, e a tutti i componenti del Consiglio Figc, con la quale Lotito chiede l'immediato reintegro nell'organismo invitando "alla presa d'atto della decisione del collegio di garanzia presso il Coni" che cassa le sanzioni irrogate nei suoi confronti dalla corte federale di appello.



"Questa vale - aggiunge - quale formale costituzione in mora per tutti danni". Appresa la notizia, dalla Figc è arrivato l'altolà alle"mistificazioni", con una fonte qualificata sottolinea che "la colpevolezza di Lotito è stata accertata", parlando di "stupore nell'apprendere come nelle ricostruzioni del presidente Lotito e dei suoi avvocati si parli erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c'è scritto chiaramente che l'aver schierato un calciatore positivo in campo e uno in panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi".



La nuova udienza in Corte d'appello federale è fissata per il 19 ottobre e al momento Lotito ha già scontato 6 dei 7 mesi inizialmente comminati dal Tribunale federale nazionale di primo grado: "La sua colpevolezza è passata in giudicato - specificano ancora da via Allegri - non ci sono regole fatte su misura, le regole valgono per tutti e si devono rispettare; non c'è alcun personalismo, al contrario è lo stesso Lotito a personalizzare per distogliere l'attenzione dalle sue responsabilità".



Nella diatriba preferisce invece non entrare il presidente del Coni Giovanni Malagò, che a chi glielo chiede replica così: "E' una partita tutta all'interno del mondo del calcio", argomenta il numero uno dello sport italiano augurandosi che "si evitino tensioni all'interno del mondo del calcio, dello sport, perché questo onestamente dispiace. Oggi penso che si debba pensare all'Italia - conclude Malagò - e Gravina e la federazione stanno facendo un lavoro straordinario di cui siamo molto orgogliosi".