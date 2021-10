Marotta: "Spiazzati dalla decisione di Conte"

Beppe Marotta

"L'addio di Conte? La decisione finale e' il frutto di confronti avvenuti nei giorni precedenti, libera scelta fatta da allenatore che non intravedeva un percorso comune con la societa'. Ma fa parte dello sport e della vita, bisogna aver rispetto della decisione ma anche guardare avanti con ottimismo".



Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter.



"Ci ha un po' spiazzati, in quei momenti bisogna reagire con tempestivita'. Abbiamo individuato il profilo di un giovane allenatore con un percorso significativo come Simone Inzaghi, che stava definendo la posizione di contratto con la Lazio - sottolinea Marotta, parlando anche del calciomercato estivo - Lukaku ha manifestato l'intenzione di voler essere ceduto, non si puo' non rispettare la sua volonta'".



"Non mi sono sentito tradito o sconvolto, ho guardato avanti con positivita'. E' stata anche un'opportunita' per avere introiti. Dzeko era un obiettivo prioritario, avevamo gia' cercato di acquisire nella precedente stagione. Godeva di una promessa fatta dal presidente della Roma. Vlahovic? Lo considero un grande talento, per parlare di campione bisogna aspettare. Era il nostro secondo obiettivo, c'era la possibilita' di avere un giocatore pronto per il presente e uno per il futuro ma siamo contenti dell'operazione fatta con Dzeko".



"La famiglia Zhang ha profuso centinaia di milioni, bisogna arrivare alla valorizzazione delle risorse e al contenimento dei costi. Il compito del management e' conciliare questi due aspetti, quando si raggiunge questa equazione si puo' stare tranquilli. Ora lo siamo grazie a due operazioni che hanno messo in sicurezza finanziariamente il club".



Il dirigente nerazzurro ritiene che "rivedere gli aspetti retributivi e' una terapia indispensabile per trovare l'equilibrio. I calciatori vivono in un mondo dorato, guadagnano tanto e non sono abituati a far fronte ai problemi delle famiglie. Sono ragazzi che vanno educati, le risposte a volte sono positive e altre negative. Noi abbiamo rispettato i contratti e pagato tutto". E poi tranquillizza i tifosi escludendo altre 'cessioni eccellenti':



"La competitivita' e' garantita e l'equazione che chi piu' spende piu' vince non funziona sempre - sottolinea Marotta, parlando di possibili ingressi di partner - La maggioranza deve essere sempre nelle mani di una societa', il fatto di poter vendere azioni in minoranza ci puo' stare ma non credo sia il viatico migliore per risolvere i problemi".



Il momento del malore di Eriksen "e' stato drammatico, il professor Volpi si e' subito messo in contatto con i medici presenti sul campo ed e' riuscito ad avere una prima diagnosi. La notizia piu' bella e' stato vedere i segnali di risveglio, al di la' del vuoto che lascia nella rosa".



E sul possibile ritorno in campo: "In questo momento e' difficile fare ipotesi - sottolinea - aspettiamo l'evolversi della situazione. Al momento opportuno si valutera', la certezza e' che oggi abbiamo ritrovato una persona dopo aver superato le difficolta'".