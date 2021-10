A Gravina il Trial delle 5 Querce

Trial 5 Querce

A fermare la gara sono stati l'epidemia da coronavirus e gli incendi che in estate hanno danneggiato una parte del bosco Difesa Grande che si trova a Gravina in Puglia, nel barese.



Ma domenica prossima il bosco tornerà tra le sue bellezze a ospitare il trail delle 5 querce, una delle gare più attese dai podisti. Si tratta della gara outdoor pugliese più dura dell'anno, all'insegna della natura e dell'avventura.



Sono attesi più di 400 atleti provenienti da tutta Italia, che correranno in un percorso di 30 chilometri.



"Sono orgoglioso che finalmente un campionato italiano di trail venga disputato in Puglia. È la prima volta", commenta Giacomo Leone, presidente comitato regionale Fidal Puglia.



La partenza del Trail delle 5 Querce è prevista alle 8 di domenica prossima dall'area fiera di Gravina.