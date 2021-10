Atalanta: Toloi salta la Lazio, c'è Demiral. Davanti Zapata-Ilicic

L'Atalanta, rilanciata da Marassi, tra le posizioni di vertice e il Manchester United trova l'anticipo con una concorrente: "La Lazio, rivale di valore, sta crescendo e ha adottato principi di gioco diversi a cui si sta adeguando. Ma noi in casa dobbiamo far punti, senza scendere nel campo delle ipotesi: non è vero che tutte si chiudono, abbiamo perso con Fiorentina e Milan a viso aperto".



Gian Piero Gasperini, 13 punti in trasferta su 18, indica la via: "Siamo attrezzati per affrontare le difficoltà. Vedi De Roon, un universale di grande completezza che per necessità s'è adattato in difesa - la premessa della vigilia -. Abbiamo carattere, qualità e capacità di reazione. Troppo pessimismo nei giudizi per un pareggio preso al 94' con l'Udinese: con la Sampdoria ci siamo rifatti, organizzandoci a dovere anche in attacco".



Detto che la retroguardia sta recuperando gli uomini chiave ("Palomino, sabato squalificato, martedì dovrebbe essere al suo posto, Demiral rientra subito e per Toloi ci vogliono più prudenza e tempo"), il cavallo di battaglia del tecnico al rientro dallo stop per la cacciata di Marinelli è il binomio tecnologia e interpretazione arbitrale: "Fatico a capire i gialli, i contrasti spesso sanzionati come fallosi, i falli di mano specie sui rigori e il VAR: non lo capiscono nemmeno i giocatori e il pubblico. Manca chiarezza, ci sono cose eclatanti in quasi tutte le partite. La parolina scappa, il quarto uomo fa il controllore e allora tocca star zitti e far finta di niente. A Genova pareva una battuta, ma sto pensando seriamente divedermele dalla tribuna".



'Turnover' è una parolaccia che a Zingonia è meglio non circoli, ma dalla cintola in su, se non sulle corsie dove Pezzella può far tirare il fiato a Zappacosta, si respira un'abbondanza tale che l'uomo in panchina ha l'imbarazzo della scelta: "Zapata sta facendo benissimo. Muriel mercoledì non è entrato e ho scelto Piccoli: spesso è questione di condizione, ma anche di differenza tra allenamento e partita, Lo stesso discorso vale per Ilicic: a volte è solo questione di azzeccarci", osserva Gasperini.



Che è in attesa dello svuotamento dell'infermeria - "Pessina sta recuperando bene, ma il suo rientro prima della prossima sosta è difficile. Anche Gosens sta lavorando bene ma richiede più tempo. Djimsiti s'è rotto il braccio, deve recuperarne appieno la funzionalità" - si coccola il prossimo maggiorenne (11 dicembre) della retroguardia: "Scalvini ha qualità e attitudini importanti: il livello che potrà raggiungere dipenderà solo da lui e dalla sua evoluzione. Ha giocatori di spessore davanti: il pericolo è l'eccessiva esaltazione per il buon secondo tempo fatto con la Sampdoria. La base dell'Atalanta è il suo settore giovanile: per me non serve andare a cercare chissà chi e chissà dove. Certo, tenersi i giovani dipende anche dagli obiettivi".