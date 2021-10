Serie A: Davide Massa arbitra Roma-Napoli, Mariani per Inter-Juve

Davide Massa

Sarà Davide Massa a dirigere Roma-Napoli, uno dei big-match della nona giornata di Serie A, in programma domenica alle 18 all'Olimpico.



Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Vivenzi e Imperiale, il quarto ufficiale di gara Irrati e gli arbitri Var Di Bello e Valeriani. Alle 20.45 a San Siro si giocherà il derby d'Italia. Per arbitrare Inter-Juventus è stato designato Maurizio Mariani di Aprilia. Con lui i guardalinee Meli e Peretti, il quarto uomo Ayroldi, con Guida e Passeri alla Var. Bologna-Milan, anticipo in programma sabato alle 20.45, sarà diretto da Paolo Valeri di Roma, mentre gli anticipi di venerdì Torino-Genoa (18.30) e Sampdoria-Spezia (20.45) sono stati affidati rispettivamente a Giacomelli di Trieste e a Fabbri di Ravenna.



SERIE A - 9^ GIORNATA - 24/10 - ORE 15 Torino - Genoa (22/10, ore 18.30) arbitro: Giacomelli di Trieste (Lo Cicero-Di Iorio) Sampdoria - Spezia (22/10, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (Carbone-Scatragli) Salernitana - Empoli (23/10, ore 15) arbitro: Doveri di Roma (Lombardo-Moro) Sassuolo - Venezia (23/10, ore 18) arbitro: Di Martino di Teramo (Pagliardini-Affatato) Bologna - Milan (23/10, ore 20.45) arbitro: Valeri di Roma (Bercigli-Berti) Atalanta - Udinese (ore 12.30) arbitro: Marinelli di Tivoli (Liberti-Di Gioia) Fiorentina - Cagliari arbitro: Rapuano di Rimini (Baccini-Marchi) Verona - Lazio arbitro: Piccinini di Forlì (Tolfo-Vono) Roma - Napoli (ore 18) arbitro: Massa di Imperia (Vivenzi-Imperiale) Inter - Juventus (ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Meli-Peretti).