La Supercoppa è di Conegliano

Nella finale in gara unica a Modena, il sestetto veneto ha sconfitto la Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (23-25, 29-27, 25-15, 26-24).



Conegliano, priva di Sylla e Fahr, con questo successo allunga a 65 la striscia di vittorie consecutive.



Le Pantere venete non perdono una partita dal dicembre del 2019, e anche oggi sono state trascinate al successo da Paola Egonu, autrice di 24 punti. Bene anche Megan Courtney (14 punti) e Kathryn Plummer (17).